Гончаренко: ЦСКА попробует продлить аренду Лукаса Сантоса

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ситуации с полузащитником Лукасом Сантосом, выступающим за «армейцев» на правах аренды из «Васко да Гамы».



«Что касается Лукаса Сантоса, мы попробуем продлить аренду. У него тяжёлая ситуация, потому что он молодой парень, ему нелегко адаптироваться. Даже учитывая, что он бразилец, которым легко адаптироваться в любой стране. Лукас делает очень много правильных тактических вещей, правильно оценивает игровые ситуации, но стоит помнить, что всем игрокам сложно без игровой практики», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Антон Андреев.



Лукас Сантос перешёл в ЦСКА в сентябре этого года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 20-летний бразилец принял участие в двух матчах, не отметившись результативными действиями.

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