Шесть тренеров академии «Зенита» отправились на стажировку в Алкмар

Специалисты футбольной школы «Зенита» будут стажироваться в академии АЗ в течение недели. Об этом сообщает пресс-служба питерского клуба.
В Нидерланды отправились Александр Селенков, Сергей Киселёв, Евгений Зезин, Дмитрий Алексеев, Максим Коваленко и Дмитрий Радченко.
Напомним, что двумя неделями ранее на стажировку в «Шальке» ездили три игрока Академии (Игорь Воробьёв, Рони Михайловский, Дмитрий Васильев) и три тренера Академии (Марат Лазарев, Константин Линев и Максим Мосин). Также в сентябре три команды крупнейшей академии Катара проводили недельный сбор в футбольной школе сине-бело-голубых. Академию катарского клуба и «Зенита» связывают давние партнёрские отношения — на территории комплекса в Дохе несколько раз проводил зимние сборы основной состав «Зенита», а команды «Газпром»-Академии ранее уже ездили на турниры в Катар.
- 18 ноября 2019
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