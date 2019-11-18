Врач «Уфы» рассказал, что случилось с болельщиком «Локомотива»

Врач «Уфы» Ильшат Жданов рассказал, что произошло с болельщиком «Локомотива» во время товарищеского матча, который состоялся сегодня, 18 ноября и завершился со счётом 2:0.



«Во время матча внезапно стало плохо болельщику «Локомотива». В это время мы с Русланом Зиннатовым, нашим массажистом, находились рядом. Оценили состояние человека, у него была острая сердечная недостаточность, он терял сознание. Мы положили его на землю, оценили состояние гемодинамики, померили давление – оно оказалось низким. После этого мы оказали ему первую помощь: ввели внутривенно укол, и после этого он начал приходить в себя. Вскоре приехала скорая, которую вызвали мы, чтобы они сделали кардиограмму и померили сахар. Его забрали в стационар.



Как могла закончиться ситуация, если бы мы не помогли? Во-первых, когда он начал терять сознание, он сидел на трибуне. Мы быстро сориентировались и положили его на землю. Если бы не положили – он бы упал и ударился головой, получил травму. Скорее всего, сотрясение мозга, там металлические перила. Во-вторых, нельзя сказать, чем бы ситуация закончилась. При острой сердечной недостаточности помощь должна оказываться быстро и своевременно. Ему нужно было быстро ввести препарат, это неотложное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. Его состояние было тяжёлым.



Конечно, со временем к нам присоединился и врач «Локо», и он сейчас в курсе его состояния. Задействованы были все, никто не остался в стороне», — сказал Жданов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Врачи «Уфы» оказали первую помощь болельщику во время матча с «Локомотивом»