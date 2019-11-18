Форвард Словении Дедич: мой гол сборной России был самым важным в карьере

Бывший нападающий сборной Словении Златко Дедич поделился воспоминаниями от своего гола в ворота национальной команды России в рамках ответного стыкового матча чемпионата мира в 2009 году.
«Получилась хорошая комбинация: Вальтер Бирса дал хороший пас в штрафную, мяч попал ко мне, и мне повезло забить. Это было очень эмоционально. Но у нас впереди было ещё 45 минут матча! Хорошо, что спустя две-три минуты прозвучал свисток на перерыв. В эти 15 минут мы собирали концентрацию на второй тайм. В этой игре мы играли хорошо, гораздо лучше, чем в первом матче в России. Но для больших результатов всегда нужно немного удачи, и в обоих матчах она нам помогла. То, что происходило после этой игры, было непередаваемо, это были большие эмоции. Это был самый важный гол в моей карьере», — сказал Дедич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Юрко.
- 18 ноября 2019
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