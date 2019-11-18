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Роналду пригласил игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться за своё поведение

Роналду пригласил игроков «Ювентуса» на ужин, чтоб
Роналду пригласил игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться за своё поведение
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение извиниться перед партнёрами за своё поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).

Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Repubblica, португалец запланировал ужин с одноклубниками, на котором сможет объясниться перед ними. Встреча футболистов должна состояться в Турине перед матчем бьянконери с «Аталантой» в 13-м туре чемпионата Италии, который пройдёт 23 ноября в Бергамо.

Напомним, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заменял Роналду в двух последних матчах команды – с «Локомотивом» и «Миланом». В обоих случаях форвард не пожимал наставнику руку, а после замены во встрече с россонери и вовсе отправился в раздевалку, а затем покинул стадион, не дождавшись финального свистка.

Роналду прокомментировал свои замены в 2 последних матчах в составе «Ювентуса»
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