Роналду пригласил игроков «Ювентуса» на ужин, чтобы извиниться за своё поведение

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду принял решение извиниться перед партнёрами за своё поведение в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0).
Как сообщает Sport Mediaset со ссылкой на La Repubblica, португалец запланировал ужин с одноклубниками, на котором сможет объясниться перед ними. Встреча футболистов должна состояться в Турине перед матчем бьянконери с «Аталантой» в 13-м туре чемпионата Италии, который пройдёт 23 ноября в Бергамо.
Напомним, главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заменял Роналду в двух последних матчах команды – с «Локомотивом» и «Миланом». В обоих случаях форвард не пожимал наставнику руку, а после замены во встрече с россонери и вовсе отправился в раздевалку, а затем покинул стадион, не дождавшись финального свистка.
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