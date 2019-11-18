Хавбек ЦСКА Тикнизян: дай бог, чтобы получилось ещё выйти на поле до конца года

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян поделился мыслями о победе команды в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1), в котором ему удалось отметиться голом.



«Не скажу, что матч дался просто или непросто – мы получили удовольствие, это самое основное. И игровую практику, естественно. Сегодня все ребята играли с большим желанием, с большой самоотдачей. Результат закономерен.



Мои задачи на остаток сезона и так всем понятны и известны. Молодой футболист всегда хочет играть. Но для этого надо много работать и заслужить игровое время. Поэтому я делаю всё от меня зависящее. Дай бог, чтобы получилось ещё выйти до конца года», — сказал Тикнизян в ролике на канале ЦСКА в YouTube.



ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков.

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