Хавбек ЦСКА Тикнизян: дай бог, чтобы получилось ещё выйти на поле до конца года

Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян поделился мыслями о победе команды в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1), в котором ему удалось отметиться голом.
«Не скажу, что матч дался просто или непросто – мы получили удовольствие, это самое основное. И игровую практику, естественно. Сегодня все ребята играли с большим желанием, с большой самоотдачей. Результат закономерен.
Мои задачи на остаток сезона и так всем понятны и известны. Молодой футболист всегда хочет играть. Но для этого надо много работать и заслужить игровое время. Поэтому я делаю всё от меня зависящее. Дай бог, чтобы получилось ещё выйти до конца года», — сказал Тикнизян в ролике на канале ЦСКА в YouTube.
ЦСКА после 16 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков и отставая от лидера соревнований «Зенита» на 6 очков.
- 18 ноября 2019
-
17:09
-
17:05
-
16:47
-
16:40
-
16:21
-
16:20
-
16:12
-
16:03
-
15:53
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:10
-
15:05
-
14:50
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:25
-
14:24
-
14:19
-
14:14
-
14:03
-
13:48
-
13:47
-
13:27
-
13:19
-
13:14
-
13:09
-
13:08
-
12:44
-
12:07
-
11:48
-
11:32
-
11:17