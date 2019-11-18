Футболисты молодёжной команды «Коринтианса» напали на вратаря «Фламенго»
После полуфинального матча плей-офф чемпионата Бразилии U20 произошла массовая драка. Футболисты «Коринтианса», проигравшие по сумме двух встреч (1:2, 0:0), окружили вратаря «Фламенго» Угу. Один из игроков внезапно ударил голкипера кулаком в лицо с разбега.
К счастью, с Угу всё в порядке, но он требует наказать нападавших: «Футбол — это нечто иное. Люди, которые знакомы со мной, знают, что я сторонник мира. Эта победа омрачена неприятными событиями, и уже нет атмосферы праздника. За это необходимо наказывать. К счастью, я в порядке. Уважаемая федерация, пожалуйста, разберитесь. Это недопустимо!».
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
В финале турнира «Фламенго» U20 сыграет со сверстниками из «Палмейраса».
- 18 ноября 2019
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