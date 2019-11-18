Жена Кокорина рассказала, почему она скрывает лицо сына футболиста
Дарья Валитова, жена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, рассказала, почему она скрывает лицо их сына Майкла.
«К сожалению, в соцсетях большое количество неадекватных и злых людей, которые не несут ответственности за своё мнение и комментарии! Так как ребёнок для нас — это самое святое, хотелось бы оттянуть этот момент.
Я давно не обращаю внимания на этих неадекватов, которые не знают меня и мою жизнь, но при этом считают нормой говорить своё мнение и выносить вердикт! Но пока не особо готова всё это выслушивать в адрес ребёнка, а, к сожалению, такие идиоты найдутся! Так что пока так», — написала Дарья в своём «инстаграме».
Кокорин и Валитова состоят в отношениях с 2014 года. 4 июня 2017 года у пары родился сын Майкл.
Друг Кокорина и Мамаева вышел на свободу. Футболисты его не встретили
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