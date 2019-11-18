Дубль Нисимуры — в видеообзоре матча ЦСКА — СКА
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала видеообзор товарищеского матча с ростовским СКА. Встреча состоялась сегодня, 18 ноября, в Москве и завершилась со счётом 5:1.
«Армейцы» вышли вперёд уже на 3-й минуте усилиями полузащитника Наяира Тикнизяна. Спустя всего 4 минуты нападающий Такума Нисимура удвоил преимущество столичного коллектива. На 22-й минуте счёт стал разгромным – японский форвард оформил дубль. До перерыва ЦСКА успел отличиться ещё один раз, автором гола стал хавбек Лукас Сантос. В начале второго тайма, на 49-й минуте, отличился защитник «армейцев» Седрик Гогуа. Под занавес встречи, на 88-й минуте, номинальным гостям всё же удалось поразить ворота соперника.
Видео можно посмотреть в YouTube-канале ЦСКА.
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