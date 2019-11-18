Бывший директор «Эвертона» отговаривал Моуринью покупать Лукаку в «МЮ»

Бывший спортивный директор «Эвертона» Стив Уолш рассказал, что предупреждал экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о том, что нападающий Ромелу Лукаку может не подойти «красным дьяволам».



«Когда Жозе пригласил Лукаку в „Манчестер Юнайтед“, я говорил ему: „Ты должен быть осторожен с ним. Он большой ребёнок“. Он сказал, что может с этим справиться. Не думаю, что он обдумал это как следует. Так дело обстояло с Лукаку и Полем Погба. Это игроки не моего типа, они больше думают о себе, чем о команде. Если они хорошие футболисты, это не значит, что они будут хороши в командой игре», — приводит слова Уолша Bleacher Report.



Напомним, в минувшее летнее трансферное окно Лукаку перешёл из «Манчестер Юнайтед» в миланский «Интер».

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