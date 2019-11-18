Т. Силва: Ибрагимович сказал: «Если врёшь о переходе в «ПСЖ», я приду за тобой»

Защитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Тьяго Силва рассказал о звонке нападающего Златана Ибрагимовича, ныне играющего за «Лос-Анджелес Гэлакси», после подписания контракта с парижанами в 2012 году.



Напомним, Силва и Ибрагимович вместе выступали в составе «Милана» с 2010 по 2012 год. Летом 2012 года игроки перешли в «Пари Сен-Жермен» с разницей в три дня — Тьяго подписал контракт 14 июля, а Златан перебрался во французский клуб 17 июля.



«Я только подписал контракт с „ПСЖ“, и он позвонил мне. «Тьяго, ты действительно переходишь в «ПСЖ»?» Я подтвердил информацию и сказал, что только что всё подписал. Он ответил: «Без шуток? Если ты не перейдёшь, я не соглашусь на трансфер, а если ты врёшь, я приду за тобой», — приводит слова Силвы France Football.