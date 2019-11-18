Кикнадзе: я настоятельно советую господину Созину самому успокоиться

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал призыв главного тренера команды Юрия Сёмина к комитету по этике РФС рассмотреть слова члена комитета Андрея Созина. Ранее Созин раскритиковал игру полузащитника Алексея Миранчука в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (1:4).

«Посмотрел сегодня интервью Сёмина. Обратил внимание на реплику в адрес господина Созина. Посмотрел первоисточник. Слова господина Созина можно было бы оставить без внимания, но наш псевдогерой является членом комитета по этике, что должно всё же означать повышенную ответственность за произнесённые слова. Я настоятельно рекомендую успокоиться самому господину Созину. Его непрофессиональные заявления могут послужить рассмотрению на всё том же комитете по этике.



При этом, отдавая должное коммерческим и математическим способностям господина Созина, с лёгкостью жонглирующего сотнями миллионов евро, хочу отметить три, на мой взгляд, важных момента.



1. Ни одна из цифр, фигурировавших в его заявлении, не соответствует действительности. Впрочем, как и иные цифры касательно возможных трансферов, появившиеся в прессе в последнее время.

2. Клуб никогда не являлся источником информации о стоимости потенциального трансфера. Как можно было заметить, клуб заявляет только о состоявшихся уже сделках.

3. Согласен, что Лёшу Миранчука можно охарактеризовать как тихого и скромного человека, и это, безусловно, положительные качества. Но назвать футболиста Миранчука тихим и скромным означает расписаться в собственной футбольной некомпетентности. Лёша был одним из лучших в сборной России в матче с бельгийцами. Это мнение как многих специалистов, присутствовавших на игре, так и болельщиков, выбравших его лучшим игроком в составе сборной.



Наметилась тенденция: все стараются погромче высказаться на актуальные темы. И зачастую чем больше глупость, тем громче она звучит. Мы видим, сколько откровенно ложной информации появляется в публичном пространстве. Как ради хайпа, так и ради выгоды. Я каждый день со всё растущим интересом узнаю в СМИ подробности наших сделок, суммы трансферов, список клубов, с которыми я, оказывается, веду переговоры. И трансферное окно ещё даже не открылось! Жаль, что многие спортивные журналисты стремятся стать так называемыми «инсайдерами», тогда как в действительности становятся банальными сплетниками. Поэтому обращаюсь к нашим болельщикам с призывом: друзья, будьте аккуратны в поисках информации, давайте побережём наши нервы.



Мы понимаем, что игроки нашей команды своей яркой игрой дают поводы для такого количества обсуждений среди «экспертов». Однако попрошу всё же оставить наших ребят в покое – впереди важнейшие матчи чемпионата и Лиги чемпионов», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.