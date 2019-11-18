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Коноплянка: как бы хорошо ни играла Украина, Ракицкого всё равно не хватает

Коноплянка: как бы хорошо ни играла Украина, Ракицкого всё равно не хватает
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка выразил мнение, что сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

«Без Ракицкого сборная Украины потеряла его незаменимый первый пас. У кого ещё такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его всё равно не хватает. Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он ещё верный друг и замечательный человек», — приводит слова Коноплянки сайт «Динамо» Киев от «Шурика» со ссылкой на еженедельник «Футбол».

Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины после того, как перешёл из «Шахтёра» в «Зенит» в январе 2019 года. Украинская национальная команда финишировала на первом месте в группе В отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и досрочно завоевала путёвку на Евро-2020.

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