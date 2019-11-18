Италия — Армения: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 ноября в 22:45

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Италия — Армения. Встреча пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Армения.
Обслужит встречу португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем. Его ассистентами будут Луш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Антониу Нобре.
После девяти туров сборная Италии, набрав 27 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы J квалификации Евро-2020, Армения (10) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе J являются сборные Финляндии, Греции, Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна.
Расписание матчей отборочного этапа Евро-2020
- 18 ноября 2019
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