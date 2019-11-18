Маркевич: может, Украине на Евро доказать, что мы сильнее Германии, а не России?

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о гипотетическом матче между украинской национальной командой и сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

«Пока не представляю такого матча. Давайте дождёмся жеребьёвки и посмотрим, кто нам выпадет, на кого выходим. Сейчас главное — спокойно готовиться. Дай бог, чтобы все были здоровы и полным составом поехали на Евро-2020.



Хотел бы я, чтобы Украина доказала своё превосходство над Россией в личном матче? Честно говоря, даже об этом не думаю. Почему бы не доказать, скажем, сборной Германии, мы — сильнее? Зацикливаться на России не требуется», — приводит слова Маркевича «Футбол 24».

Напомним, что сборные Украины и России досрочно гарантировали себе выход на Евро-2020.