Маркевич: может, Украине на Евро доказать, что мы сильнее Германии, а не России?

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о гипотетическом матче между украинской национальной командой и сборной России в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
«Пока не представляю такого матча. Давайте дождёмся жеребьёвки и посмотрим, кто нам выпадет, на кого выходим. Сейчас главное — спокойно готовиться. Дай бог, чтобы все были здоровы и полным составом поехали на Евро-2020.
Хотел бы я, чтобы Украина доказала своё превосходство над Россией в личном матче? Честно говоря, даже об этом не думаю. Почему бы не доказать, скажем, сборной Германии, мы — сильнее? Зацикливаться на России не требуется», — приводит слова Маркевича «Футбол 24».
Напомним, что сборные Украины и России досрочно гарантировали себе выход на Евро-2020.
- 18 ноября 2019
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