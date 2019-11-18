«Реал» сообщил о результатах медобследования Хамеса
Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о результатах медицинского обследования полузащитника Хамеса Родригеса, который травмировался в расположении сборной Колумбии.
В ходе медицинских тестов у колумбийского футболиста было выявлено растяжение связок левого колена. Сроки восстановления Хамеса не сообщаются, однако, по информации AS, игрок может пропустить полтора месяца. Таким образом, полузащитник не примет участия в матче Примеры с «Барселоной», который пройдёт 18 декабря.
В последний раз Хамес выходил на поле в составе «Реала» в чемпионате Испании 22 октября. В нынешнем сезоне колумбиец провёл 7 матчей в Примере, на его счету 1 мяч и 1 результативная передача. В Лиге чемпионов принял участие в двух встречах.
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