Пёнтек: при следующем трансфере хочу стоить € 60–70 млн
Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек рассказал, как происходил его трансфер в миланский клуб из «Дженоа» в январе 2019 года. Миланцы заплатили за форварда € 38 млн.
«Всё произошло так быстро, что я даже не задумался, насколько велика была сумма трансфера. Я был сосредоточен на работе. Футбол — это постановка новых целей. Я обошёлся „Милану“ в € 38 млн. Теперь хочу сделать всё, чтобы в следующий раз трансфер стоил € 60–70 млн. Нужно быть амбициозным, и я буду к этому стремиться. Я только в начале карьеры, это мой второй сезон в Серии А, которая входит в топ-5 европейских чемпионатов», — приводит слова Пёнтека TVP Sport.
В нынешнем сезоне 24-летний Пёнтек в 12 матчах чемпионата Италии забил три мяча (два — с пенальти).
«Милан» может зимой отдать Пёнтека в аренду. Игрока хочет вернуть «Дженоа»
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