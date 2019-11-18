Пёнтек: при следующем трансфере хочу стоить € 60–70 млн

Польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек рассказал, как происходил его трансфер в миланский клуб из «Дженоа» в январе 2019 года. Миланцы заплатили за форварда € 38 млн.

«Всё произошло так быстро, что я даже не задумался, насколько велика была сумма трансфера. Я был сосредоточен на работе. Футбол — это постановка новых целей. Я обошёлся „Милану“ в € 38 млн. Теперь хочу сделать всё, чтобы в следующий раз трансфер стоил € 60–70 млн. Нужно быть амбициозным, и я буду к этому стремиться. Я только в начале карьеры, это мой второй сезон в Серии А, которая входит в топ-5 европейских чемпионатов», — приводит слова Пёнтека TVP Sport.

В нынешнем сезоне 24-летний Пёнтек в 12 матчах чемпионата Италии забил три мяча (два — с пенальти).