Ван Дейк — о выходе сборной Нидерландов на Евро-2020: мы там, где должны быть

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы — 2020.



«Очень рад, что мы вернулись на чемпионат Европы. Мы там, где должны быть. Это много значит для нас и наших болельщиков. Нам было очень трудно пропускать минувший чемпионат мира и прошлый Евро. Мы должны снова привыкнуть к крупным соревнованиям. Сборная Нидерландов способна улучшить свою игру в определённых аспектах. Но пока мы насладимся выходом на Евро-2020», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.

В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией. Матч состоится во вторник, 19 ноября, и начнётся в 22:45 мск.