Ван Дейк — о выходе сборной Нидерландов на Евро-2020: мы там, где должны быть
Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк прокомментировал выход национальной команды в финальную стадию чемпионата Европы — 2020.
«Очень рад, что мы вернулись на чемпионат Европы. Мы там, где должны быть. Это много значит для нас и наших болельщиков. Нам было очень трудно пропускать минувший чемпионат мира и прошлый Евро. Мы должны снова привыкнуть к крупным соревнованиям. Сборная Нидерландов способна улучшить свою игру в определённых аспектах. Но пока мы насладимся выходом на Евро-2020», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.
В заключительном, 10-м туре квалификации Нидерланды в Амстердаме сыграют с Эстонией. Матч состоится во вторник, 19 ноября, и начнётся в 22:45 мск.
Нидерланды вышли на Евро-2020, сыграв вничью с Северной Ирландией
- 18 ноября 2019
-
21:44
-
21:40
-
21:19
-
21:17
-
20:56
-
20:53
-
20:42
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:14
-
19:08
-
18:59
-
18:51
-
18:46
-
18:26
-
18:24
-
18:16
-
17:59
-
17:52
-
17:34
-
17:31
-
17:16
-
17:09
-
17:05
-
16:47
-
16:40
-
16:21
-
16:20
-
16:12
-
16:03
Партнерский контент