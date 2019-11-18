Анри процитировал Манделу, вспомнив о неудачной работе в «Монако»
Новый главный тренер «Монреаль Импакт» Тьерри Анри прокомментировал период работы в «Монако», процитировав бывшего президента ЮАР Нельсона Манделу, который однажды произнёс: «Я никогда не проигрываю. Либо я выигрываю, либо познаю новое».
«У меня огромное уважение к „Монако“, так как там я начинал как игрок и как тренер. Второе у меня не получилось, но я желаю команде всего наилучшего. Работаю с такой философией: либо я выигрываю, либо познаю новое. Я многому там научился, а теперь важно вернуться. В этом смысл моей жизни, а также жизни каждого. Ты должен подняться и справиться с тем, что произошло», — приводит слова Анри RMC Sport.
Анри возглавил «Монако» в октябре 2018 года, но через три месяца француз был отправлен в отставку.
Руководство «Барселоны» могло назначить Анри главным тренером клуба
- 18 ноября 2019
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