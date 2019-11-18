Тренер сборной Сан-Марино: за Дзюбой отдельно следить не будем

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой России.

«Не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать завтра качественный футбол. За Артёмом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство другим футболистам», — приводит слова Варреллы ТАСС.

Матч Сан-Марино — Россия состоится завтра, 19 ноября. Начало — в 22:45 мск.

Напомним, в третьем туре Россия разгромила Сан-Марино на своём поле со счётом 9:0.