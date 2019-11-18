Азар: в данный момент Бензема является лучшим нападающим в мире

Бельгийский нападающий мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением об одноклубнике французском форварде Кариме Бензема.

«Легче играть с командой, в составе которой нет Бензема. Это очевидно, потому что он приносит пользу команде. В данный момент Карим является лучшим нападающим в мире. Кроме того, он помогает команде не только в атаке. То, что его не вызывают в сборную Франции, хорошо для «Реала», но плохо для него", — приводит слова Азара RMC Sport.

Напомним, Бензема не вызывают в национальную команду Франции с 2015 года из-за скандала, связанного с шантажом полузащитника Матьё Вальбуэна интимным видео. В составе действующих чемпионов мира 31-летний нападающий сыграл 81 матч и забил 27 мячей.