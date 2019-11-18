Владельцы «ПСЖ» близки к покупке «Лидса»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет «Пари Сен-Жермен», приблизилась к приобретению английского клуба «Лидс Юнайтед», сообщает ESPN.

По данным источника, на данный момент сделка не заключена, но стороны провели ряд переговоров, которые закончились в положительном ключе. В ближайшие дни переговоры продолжатся. Впрочем, сделке может помешать неопределённость с Брекситом.

Ранее владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что получил около 20 предложений о продаже клуба и выбрал три, одно из которых сделала QSI.

В данный момент «Лидс Юнайтед» выступает в Чемпионшипе. Клуб, набрав 31 очко в 16 матчах, занимает третье место в турнирной таблице и ведёт борьбу за выход в Премьер-лигу.