Владельцы «ПСЖ» близки к покупке «Лидса»
Компания Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет «Пари Сен-Жермен», приблизилась к приобретению английского клуба «Лидс Юнайтед», сообщает ESPN.
По данным источника, на данный момент сделка не заключена, но стороны провели ряд переговоров, которые закончились в положительном ключе. В ближайшие дни переговоры продолжатся. Впрочем, сделке может помешать неопределённость с Брекситом.
Ранее владелец «Лидс Юнайтед» Андреа Радридзани заявил, что получил около 20 предложений о продаже клуба и выбрал три, одно из которых сделала QSI.
В данный момент «Лидс Юнайтед» выступает в Чемпионшипе. Клуб, набрав 31 очко в 16 матчах, занимает третье место в турнирной таблице и ведёт борьбу за выход в Премьер-лигу.
«Лидс» в честь 100-летия клуба представил форму с золотым логотипом
- 18 ноября 2019
-
23:11
-
22:58
-
22:56
-
22:38
-
22:28
-
22:17
-
22:00
-
21:55
-
21:44
-
21:40
-
21:19
-
21:17
-
20:56
-
20:53
-
20:42
-
20:38
-
20:16
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:45
-
19:35
-
19:14
-
19:08
-
18:59
-
18:51
-
18:46
-
18:26
-
18:24
-
18:16
-
17:59
-
17:52
-
17:34
-
17:31
-
17:16
Партнерский контент