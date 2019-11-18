Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Молдавии, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Молдавии.



Товарищеская встреча состоится 31 марта 2020 года на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Для сборной Молдавии этот матч станет частью программы подготовки к Лиге наций, которая начнётся осенью 2020 года. Для национальной команды России это будет контрольный матч в преддверии финальной стадии чемпионата Европы — 2020. Россия и Молдова встречались трижды: две победы одержали российские футболисты, одна встреча завершилась вничью.

Напомним, сборная России, набрав 21 очко в девяти матчах квалификации Евро-2020, досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию континентального первенства.