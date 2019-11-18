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Рамос рассказал, на что потратил первую зарплату футболиста

Рамос рассказал, на что потратил первую зарплату футболиста
Футбол / Испания 0

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос рассказал, как распорядился первой зарплатой футболиста, сообщает Marca.

Футболист отвечал на вопросы болельщиков и сообщил, что на первую зарплату купил бабушке новую кухню и ванную.

33-летний Рамос является воспитанником «Севильи». В «Реал» перешёл летом 2005 года. Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне в двенадцати матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе) стал автором двух забитых мячей (оба — с пенальти). Также на его счету два гола (один — с пенальти) в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действителен до лета 2021 года. За сборную Испании сыграл 167 матчей и забил 21 мяч.

Рамос и Пике могут сыграть за Испанию на Олимпийских играх — 2020
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