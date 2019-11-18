Неймар не отказывался продлевать контракт с «ПСЖ»
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не отказывался от продления контракта с парижским клубом, утверждает RMC Sport.
По данным источника, дело в том, что французский клуб пока не предлагал футболисту новое соглашение. Переговоры запланированы на начало 2020 года.
Напомним, прошлым летом Неймар пытался перейти в «Барселону», но клубы не смогли согласовать сумму трансфера.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в пяти матчах французского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
Источник: Неймар вновь заявил о планах вернуться в «Барселону»
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