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РФС ещё не договорился о проведении товарищеского матча со сборной Молдавии

РФС ещё не договорился о проведении товарищеского матча со сборной Молдавии
Футбол / Сборная России 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отметил, что организация ведёт переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Молдавии.

Ранее Федерация футбола Молдавии сообщила, что товарищеская встреча молдавской национальной команды со сборной России состоится 31 марта 2020 года на стадионе «Зимбру» в Кишинёве.

«РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух — в июне. Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнёрами, в том числе и с командой Молдавии. Надеюсь, они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах», — сказал Алаев.

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Молдавии
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