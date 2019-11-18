РФС ещё не договорился о проведении товарищеского матча со сборной Молдавии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отметил, что организация ведёт переговоры о проведении товарищеского матча со сборной Молдавии.



Ранее Федерация футбола Молдавии сообщила, что товарищеская встреча молдавской национальной команды со сборной России состоится 31 марта 2020 года на стадионе «Зимбру» в Кишинёве.



«РФС занимается планированием подготовки нашей сборной к Евро-2020, в которую входит и проведение двух контрольных матчей в марте и двух — в июне. Сейчас мы в финальной стадии переговоров с потенциальными спарринг-партнёрами, в том числе и с командой Молдавии. Надеюсь, они будут завершены в ближайшее время и мы будем готовы объявить о наших планах», — сказал Алаев.

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Молдавии