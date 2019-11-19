Финский форвард Пукки обошёл Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
В матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Греции принимает национальную команду Финляндии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах. К 55-й минуте команды обменялись голами — 1:1.
На 27-й минуте матча счёт открыл нападающий «Норвич Сити» и сборной Финляндии Теэму Пукки. Этот гол стал 10-м забитым мячом в квалификации турнира для финского форварда. Таким образом, Пукки обошёл в гонке бомбардиров нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу, на счету которого 9 мячей в отборочном турнире.
Лидером гонки бомбардиров отборочного турнира Евро-2020 на данный момент является форвард сборной Англии Гарри Кейн, забивший 12 мячей.
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