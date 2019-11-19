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Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Уругвая в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Аргентины со счётом 2:2. Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Роем Рейншрейбером. Ему ассистировал Двир Шимон.

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдинсон Кавани, которому ассистировал Луис Суарес. В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.

Напомним, несколько дней назад Аргентина в товарищеском матче обыграла Бразилию со счётом 1:0. Уругвай в товарищеском матче был сильнее Венгрии — 2:1.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
18 ноября 2019, понедельник. 22:15 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 2
Уругвай
0:1 Кавани – 34'   1:1 Агуэро – 63'   1:2 Суарес – 68'   2:2 Месси – 90+2' (пен)
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