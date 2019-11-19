Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Сборная Уругвая в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Аргентины со счётом 2:2. Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч израильская бригада арбитров во главе с Роем Рейншрейбером. Ему ассистировал Двир Шимон.

Счёт был открыт на 34-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдинсон Кавани, которому ассистировал Луис Суарес. В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.

Напомним, несколько дней назад Аргентина в товарищеском матче обыграла Бразилию со счётом 1:0. Уругвай в товарищеском матче был сильнее Венгрии — 2:1.