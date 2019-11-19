Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1

Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».
Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Чиро Иммобиле, которому ассистировал Федерико Кьеза. Через минут преимущество итальянцев увеличил Николо Дзаньоло с паса Иммобиле. На 29-й минуте счёт до крупного довёл Николо Барелла с передачи Леонардо Бонуччи. Через несколько минут четвёртый гол забил Иммобиле, которому ассистировал Дзаньоло. В середине второго тайма Дзаньоло оформил дубль с передачи Жоржиньо. На 72-й минуте шестой гол забил Алессио Романьоли. Затем отличился Жоржиньо, который реализовал 11-метровый. Через пару минут гол забил Риккардо Орсолини с паса Кьезы. На 79-й минуте разрыв в счёте сократил Эдгар Бабаян. Окончательный счёт установил Кьеза с передачи Орсолини.
Также завершились ещё два матча в группе J.
Греция — Финляндия — 2:1
Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3
- 19 ноября 2019
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- 18 ноября 2019
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