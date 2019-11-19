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Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1

Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1
Футбол / Евро-2020 0

Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».

Счёт был открыт на 8-й минуте. Автором забитого мяча стал Чиро Иммобиле, которому ассистировал Федерико Кьеза. Через минут преимущество итальянцев увеличил Николо Дзаньоло с паса Иммобиле. На 29-й минуте счёт до крупного довёл Николо Барелла с передачи Леонардо Бонуччи. Через несколько минут четвёртый гол забил Иммобиле, которому ассистировал Дзаньоло. В середине второго тайма Дзаньоло оформил дубль с передачи Жоржиньо. На 72-й минуте шестой гол забил Алессио Романьоли. Затем отличился Жоржиньо, который реализовал 11-метровый. Через пару минут гол забил Риккардо Орсолини с паса Кьезы. На 79-й минуте разрыв в счёте сократил Эдгар Бабаян. Окончательный счёт установил Кьеза с передачи Орсолини.

Также завершились ещё два матча в группе J.

Греция — Финляндия — 2:1

Лихтенштейн — Босния и Герцеговина — 0:3

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Италия
Окончен
9 : 1
Армения
1:0 Иммобиле – 8'   2:0 Дзаньоло – 9'   3:0 Барелла – 29'   4:0 Иммобиле – 33'   5:0 Дзаньоло – 64'   6:0 Романьоли – 72'   7:0 Жоржиньо – 75' (пен)   8:0 Орсолини – 77'   8:1 Бабаян – 79'   9:1 Кьеза – 81'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Греция
Окончен
2 : 1
Финляндия
0:1 Пукки – 27'   1:1 Манталос – 47'   2:1 Галанопулос – 70'
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 10-й тур
18 ноября 2019, понедельник. 22:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 3
Босния и Герцеговина
0:1 Чивич – 57'   0:2 Ходжич – 64'   0:3 Ходжич – 72'
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