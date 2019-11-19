Саутгейт: выход на Евро-2020 немного безрадостен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после победы в заключительном отборочном матче на Евро-2020 с Косово (4:0) прокомментировал выход своей национальной команды на турнир и подчеркнул, что его будущее будет зависеть от итогов летнего турнира.

«Получение квалификации на Евро-2020 немного безрадостно, потому что я ожидал, что мы выиграем эти игры. Я всегда смотрю на то, как стать лучше. Игроки заслуживают огромного уважения за то, как они прошли эту кампанию. Для меня главное то, что будет дальше, в конечном итоге нас всегда будут судить по турниру летом.

Мы должны чувствовать уверенность в себе и, в равной степени, знать, что есть области игры, в которых мы должны стать лучше. Мы оправдали ожидания за последние 18 месяцев. Были моменты, когда существовала некая напряженность вокруг наших выступлений и стиля игры сборной, но мы достойно прошли через это.

Касательно моего продолжения карьеры в сборной после Евро-2020, то оно будет зависеть от того, как мы выступим на этом турнире следующим летом. Сейчас мы чувствуем любовь и тепло наших поклонников. Если этого не будет, то это может начать сказываться на команде. Я понимаю, как быстро эти потоки могут измениться» — передает слова Саутгейта The Guardian.

Сборная Англии заняла первое место в отборочном цикле на Евро-2020 в группе А, набрав 21 очко.