Канчельскис: из голов Дзюбы не надо делать сумасшедшее событие

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о выступлении форварда национальной команды Артёма Дзюбы в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
«Дзюба забивал не только аутсайдерам, но и другим сборным. Забивать почтальонам и печникам – это нормальная история. Вы считаете, этим нужно гордиться?! Я бы на такую игру бы не вышел! Забьёт – хорошо, будем поздравлять всей страной. Но из этого не надо делать сумасшедшее событие. Если бы он забил бельгийцам – то другое дело, а из голов Дзюбы мы делаем какой-то героизм.
Новый контракт Дзюбы? 50 на 50, есть пункты, по которым он заслуживает повышения контракта и наоборот. Но всё зависит от генерального директора «Зенита», — приводит слова Канчельскиса «Спорт день за днём».
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