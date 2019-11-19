Хау и Нагельсманн — в числе кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино провёл переговоры с президентом клуба Дэниэлом Леви касательно своего будущего, поскольку игроки «шпор» уже обсуждают возможное увольнение тренера, сообщает издание The Telegraph.

Аргентинец уже обсуждал своё будущее на посту главного тренера «Тоттенхэма» с Леви на прошлой неделе во время международного перерыва. Игроки, которые были задействованы в составе своих национальных команд, обменивались сообщениями о будущем своего менеджера на фоне оживленных разговоров о том, что его время на посту главного тренера «Тоттенхэма» уже истекает.

В мае 2018 года Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». В случае увольнения аргентинца из лондонского клуба руководство должно будет заплатить ему более € 14 млн.

В «Тоттенхэме» нет явного кандидата на пост сменщика аргентинского специалиста. Жозе Моуринью и Массимиллиано Аллегри не имеют работы, в то время как позиция Карло Анчелотти в «Наполи» неясна. Менеджеры, которых будет труднее назначить в середине сезона и которые могут заинтересовать «Тоттенхэм», — это Эдди Хау из «Борнмута» и Юлиан Нагельсманн из «Ред Булл Лейпциг».

«Тоттенхэм» в настоящее время занимает 14-е место в чемпионате Англии, набрав всего 14 очков в 12 турах Премьер-лиги.