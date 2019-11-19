Широков — о состоянии детско-юношеского футбола в России: детей ничему не учат

Бывший капитан сборной России Роман Широков рассказал о проблемах детско-юношеского футбола в стране.

«Потеряна тренерская школа. Я сейчас о детско-юношеском уровне. Хотя все вокруг говорят, что эта система у нас есть и всё работает. Но сегодня я глубоко погружен в эту тему, у меня ребенок занимается футболом. Там и близко нет того, что должно быть. Детей ничему не учат. Ждут, когда к ним придут готовые ребята в возрасте 11-12 лет. Они их поставят, и всё. А чтобы самим воспитать… Таких специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки.

Нужно модернизировать детско-юношеский футбол. Нельзя начинать с крыши, надо сначала обзавестись фундаментом. У нас всё время все говорят о Премьер-Лиге, ФНЛ. Но там ничего не будет, если не наладить всё снизу. Вот вам простой пример — как можно давать лицензию детскому тренеру после трёх недель обучения? Если у этого специалиста нет базы, чему он научит детей? Ничему. Вот и выходят потом, грубо говоря, полуфабрикаты. И в старшем возрасте этого мальчика будут ругать за то, что он ничего не умеет. А всё потому, что школы нет.

Я смотрю на тренировку детей и вижу ошибку за ошибкой. И никто не останавливает занятие. Никто не говорит, зачем нужен квадрат, что в нём нужно держать мяч. Тренер должен научить ребенка точно отдавать, принимать и вести мяч. Всё это нужно наложить на скорость и обучить тактике. Всё. Больше ничего не надо.

Задача ДЮСШ заключается в подготовке футболистов к более взрослому уровню, чтобы ребята играли в Премьер-лиге, первом или втором дивизионах. Вот победили вы, допустим, в 10 турнирах из 10, но никто не дорос до уровня Премьер-Лиги — это что, работа?

Вот чем хороша философия Галицкого из «Краснодара» — у него команды всех возрастов играют в футбол. Там ребята думают на поле. Причём в любой ситуации, не только при атакующих действиях. Это правильная философия, а не просто бей-беги, авось кто-нибудь зацепится. Все остальные клубы только и занимаются селекцией для своих академий, причём с раннего возраста до выпускного года. Никто не хочет ни учить, ни тренировать… А дальше — опять селекция. Теперь уже для молодёжной команды, потом для основной. Всё одно и то же. Только границы селекции с каждым возрастом расширяются», — приводит слова Широкова «Российская газета».