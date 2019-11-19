Фанаты сборной Коморских островов заполонили поле после ничьей с Египтом

Сборная Коморских островов сыграла вничью с национальной командой Египта в отборочном матче квалификации Кубка африканских наций со счётом 0:0. После того, как раздался финальный свисток, болельщики Коморских островов не смогли сдержать эмоции и выбежали на футбольное поле.

Отметим, благодаря результату матча с Египтом сборная Коморских островов смогла возглавить турнирную таблицу группы G. После двух матчей команда смогла набрать 4 очка. Сборная Египта в свою очередь второй раз подряд сыграла вничью и занимает третье место, записав в свой актив 2 очка. На втором месте располагается сборная Кении, также набрав 2 очка.

Замыкает турнирную таблицу сборная Того, которая записала на свой счёт 1 очко после двух игр.