Бонуччи: у сборной Италии начинается новая эпоха

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от победного матча отборочного этапа чемпионата Европы над Арменией (9:1).
Итальянской сборной достаточно было не пропустить, чтобы сравняться с рекордом самой крупной победы своей истории, когда «скуадра адзурра» обыграла национальную команду США со счётом 9:0 на Олимпийских играх 1948 года.
«Если честно, я ещё никогда не испытывал такого наслаждения, играя за сборную Италии. Возможно, мы немного рискуем, но мы играем качественно, показываем комбинационную игру, держим мяч. Начинается новая эпоха сборной, и мы просто получаем удовольствие.
Теперь мы будем ждать жеребьёвку, которая пройдёт 30 ноября, и с кем бы нам ни пришлось играть, нужно быть подойти к матчам в лучших кондициях»
Определённо, мы растём, но следующий шаг — приблизиться и попасть в четвёрку лучших европейских сборных, которые доминируют в футболе уже много лет. Мы правильно подходим к любой игре, и это заслуга наших игроков и тренеров», — приводит слова Бонуччи Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
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