Скалони: сборной Аргентины нужно подумать, что исправить перед отбором ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал ничейный результат в товарищеском матче с национальной командой Уругвая (2:2).

«Мы довольны проведённым матчем. Мне очень понравились атакующее трио, они показали хорошую игру. Теперь нам нужно подумать о том, что мы делали хорошо, а что нужно исправить. Отборочный турнир чемпионата мира в Южной Америке является самым сложным в мире.



Мы довольны, у нас хорошая база. У нас есть команда, а это лучшее, что мы можем иметь», — приводит слова Скалони пресс-служба аргентинской сборной.

Отборочный турнир чемпионата мира 2022 года в Южной Америке стартует в марте 2020 года. 10 команд проведут между собой двухкруговой турнир. Четыре команды получат путёвки напрямую и одна команда сыграет в стыковых матчах с командой из азиатской зоны.