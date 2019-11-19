Тите: Месси? никто не может сравниться с Пеле

Главный тренер сборной Бразилии Тите отказался сравнивать форварда сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси с легендарным Пеле.
«Никто не может сравниться с Пеле. Вы знаете, что я делаю, когда кто-то пытается сравнить Пеле с любым другим спортсменом? Я слышу, но не слушаю это. Этот человек словно не знает историю Пеле, он был феноменальным.
Однажды я сказал, что Месси необыкновенный. Но я имел в виду, что он необыкновенный для нынешнего времени. Я считаю, что Пеле лучше, но не потому, что я бразилец. Если кто-то пытается их сравнивать, то я не понимаю его", — приводит слова Тите Goal.
Напомним, что Пеле является трёхкратным чемпионом мира. Месси доходил со сборной Аргентины до финала чемпионата мира в 2014 году, но проиграл Германии (0:1).
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