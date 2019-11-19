Тренер сборной Армении: готов к отставке после поражения от Италии

Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Италии со счётом 1:9.

«Произошедшее фиаско отражает состояние армянского футбола. Когда я возглавил команду, то не исключал, что может произойти нечто подобное. Я беру вину за поражение на себя. Мы потеряли многих сильных футболистов из-за травм. Если я останусь, то мне придётся всё изменить. На мой взгляд, сейчас ничего не соответствует национальной сборной, даже менталитет.

После таких поражений сложно найти слова, чтобы объяснить причину провала. Я сказал всё, что думаю", — приводит слова Хашманяна Armfootball.com.