Тренер сборной Армении: готов к отставке после поражения от Италии
Главный тренер сборной Армении Абраам Хашманян прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Италии со счётом 1:9.
«Произошедшее фиаско отражает состояние армянского футбола. Когда я возглавил команду, то не исключал, что может произойти нечто подобное. Я беру вину за поражение на себя. Мы потеряли многих сильных футболистов из-за травм. Если я останусь, то мне придётся всё изменить. На мой взгляд, сейчас ничего не соответствует национальной сборной, даже менталитет.
После таких поражений сложно найти слова, чтобы объяснить причину провала. Я сказал всё, что думаю", — приводит слова Хашманяна Armfootball.com.
Италия разгромила Армению в отборе Евро-2020 со счётом 9:1
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