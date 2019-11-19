Сидибе: я живу возле Манчестера, так как Ливерпуль немного грустный город

Французский защитник «Эвертона» Джибриль Сидибе признал, что ему неуютно живётся в Ливерпуле.
«Всё идёт хорошо, я постепенно акклиматизируюсь. Мне нужно было немного времени, что совершенно нормально, так как Премьер-лига отличается от Лиги 1. Это отличная лига, наверное, лучшая в мире, с большой интенсивностью.
Я живу недалеко от Манчестера, как и большинство игроков «Ливерпуля» и «Эвертона», потому что Ливерпуль — это немного грустный город, в прошлом переживший некоторые страдания. Мои дети ходят в международную школу. Они к этому привыкли. Что касается моего английского языка, в клубе есть учитель, которого мы можем посещать каждый день, поэтому, когда у меня есть время, я иду в класс, чтобы учиться.
Есть причина, по которой Фабиньо, Бернарду Сильва и Менди играют в «Манчестер Сити», а не в Испании. Но вы правы, когда вы попадаете из-под средиземноморского солнца под дождь Ливерпуля, то это сильно влияет вас. Нелегко так жить каждый день, но вы справляетесь с этим. Я уже почувствовал подобное, когда жил в Лилле.
Здесь, на севере Англии, постоянно идут дожди. С утра до вечера. Это часть моей новой жизни, но я бы не возражал против солнечных лучей время от времени. Но я справляюсь. Как я уже сказал, я знаю, почему пересёк Ла-Манш. Я в Англии по другим причинам. У меня будут другие радости жизни. Карьера футболиста короткая, поэтому вам принимать важные решения", — приводит слова Сидибе Sport Witness со ссылкой на L'Est Éclair.
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