Ребров: моё поколение всегда отвечало за свои слова. Сейчас молодёжь изменилась

Вратарь «Спартака» Артём Ребров посоветовал молодому поколению не прибегать к оскорблениям в адрес спортсменов и других людей в социальных сетях.

«Поколение моего детства, юности, рождённых в конце 80-х, начале 90-х, всегда «отвечало» за свои слова. В любой компании — на улице, в учебном заведении или на футбольном поле, сказав что-то, «предъявив» кому-то и уж тем более оскорбив, ты прекрасно понимал, что за сказанное нужно будет ответить. Отвечали мы, как правило, разбитыми носами или кулаками. Меня воспитывали так, что драка — это последнее дело. Любой вопрос можно решить без применения физической силы. Но были ситуации, когда нужно было отстоять своё, и приходилось драться.

Сейчас же, как мне кажется, в восприятии молодёжи все поменялось. Каждый невоспитанный сопляк может написать или отправить голосовое сообщение любому человеку, зайдя в социальные сети. И, восхищаясь своим «троллингом», похвастать об этом друзьям. Как правило, понимая, что ему за это ничего не будет. Конечно, если публичный человек выбрасывает на обзор что-то личное, то должен быть готов ко всякого рода атакам, критике и неприятию. Это нормальный процесс! Но так ли круты эти «тролли»? Скажу по себе. Когда вижу хамские и неадекватные сообщения в Директ или комментариях, сразу удаляю, блокирую, не читая или не вникая в сказанное. Иногда, когда захожу на страницы других известных людей, вижу там комментарии от «реальных пацанов» и смеюсь. Кроме улыбки и отеческого понимания того, что сейчас другие времена и к ответу этих ребят никто не призовёт, эмоций больше нет.

Так что, пацаны, позвольте совет. Направьте свою энергию на уроки и сами становитесь известными людьми, спортсменами, профессорами и просто уважаемыми личностями. Не прожигайте своё время в комментариях и жизнях других людей. Лучше уделите это время себе, своему развитию!» — написал Ребров в своём «инстаграме».