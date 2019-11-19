Отца Холанда заметили на тренировочной базе «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд стал ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на The Athletic.

Бывший журналист BBC Дэвид Орнштейн в своём «твиттере» ответил на вопрос болельщика, заявив, что видел отца норвежского нападающего на тренировочной базе манкунианского клуба. Также ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в Холанде и попросил руководство команды отправить скаута на матчи форварда. «Ред Булл Зальцбург» намерен выручить за игрока до € 90 млн. Переход нападающего может состояться уже в январе будущего года.

Эрлинг Холанд забил 26 голов в 18 матчах во всех турнирах в этом сезоне. Игрок оформил свой пятый хет-трик в сезоне в матче с «Вольфсбергом» в национальном чемпионате Австрии.