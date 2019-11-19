Жоржиньо: возможно, в этой сборной Италии есть частичка Бразилии

Полузащитник сборной Италии Жоржиньо прокомментировал победу команды в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Арменией (9:1).

«Возможно, в этой сборной Италии есть частичка Бразилии. Мы демонстрируем атакующую игру. Быть может, мы могли бы сдерживаться в атаке из уважения к соперникам, но мы хотим наслаждаться футболом и радовать болельщиков, которые пришли на стадион, чтобы увидеть нас.

Теперь мы готовимся к более важным матчам против больших команд. Мы работаем над усилением наших слабых мест и привносим более сильные элементы в нашу игру. Я думаю, что мы можем достичь больших успехов вместе.



Для всех нас важно набраться опыта, так как у нас есть молодая команда и нам нужно много чему научиться. А этому можно научиться, только играя на высоком уровне", — приводит слова Жоржиньо Football Italia со ссылкой на Rai Sport.