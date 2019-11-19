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РФС ввёл систему штрафов в сборной России. € 1,5 тыс. за нарушение морали

РФС ввёл систему штрафов в сборной России. € 1,5 тыс. за нарушение морали
Футбол / Сборная России 0

Российский футбольный союз установил систему штрафов в сборной России, сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Опоздание на сбор, тренировку, собрание, матч, мероприятие РФС, ФИФА или УЕФА наказывается штрафом в € 500. Пропуск всего вышеперечисленного без уважительной причины — € 750.

Опоздание на официальное мероприятие сборной России — € 1 тыс. Пропуск официального мероприятия сборной России без уважительной причины — € 1250.

Неподчинение распоряжениям главного тренера, тренерского штаба, руководства РФС — € 1,5 тыс. Нарушение спонсорского контракта РФС — € 3 тыс. с возмещением ущерба.

Неспортивное поведение во время сбора, тренировки, собрания, матча — € 1,5 тыс.

Разглашение информации, которая не подлежит разглашению, — € 3 тыс.

Нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе — € 1,5 тыс.

Удаление за серьёзное нарушение или оскорбительное поведение — € 3 тыс.

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