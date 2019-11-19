М. Кин — отцу: какие тракторы? Только благодаря матери я стал тем, кем являюсь

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин прокомментировал интервью своего отца, в котором тот заявил, что игроку не стоило переходить в английский клуб из «Ювентуса» минувшим летом.
«Тракторы? Понятия не имею, о чём ты говоришь. Я стал тем, кем стал, только благодаря моей матери. Этими словами я сказал всё! И я никогда не забывал тех, кто давал мне еду, которую я ел», — написал Кин в своём «инстаграме».
Напомним, ранее отец 19-летнего нападающего «Эвертона» выразил мнение, что переход его сына в чемпионат Англии был ошибкой. В интервью Жан Кин сказал, что его сын ещё молод для переезда в другую страну и он хочет, чтобы тот вернулся в Италию как можно быстрее. Так же отец игрока заявил, что в «Ювентусе» ему пообещали предоставить два трактора, когда форвард переходил в клуб в возрасте 14 лет.
В этом сезоне Мойзе Кин принял участие в 9 матчах английской Премьер-лиги, в которых не забил ни одного гола, но отметился результативной передачей.
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