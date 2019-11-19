Гиггз: окулист помог мне улучшить видение игры и расширить кругозор

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз признался, как окулист поспособствовал улучшению видения его игры.
«В клубе у нас был окулист и специалист по глазам. Стоит отметить, что именно она заметила: играя в полузащите, я отдаю налево гораздо меньше пасов, чем когда я играл на правом фланге. Мы проделали огромную работу над моим периферийным зрением, и выяснилось, что у меня не такой хороший кругозор, когда я смотрю налево.
Но я понял, что это вполне естественно. Я всегда смотрел направо с 11 лет, так как держался левой бровки. Я всегда мог отдать правильно пас, но специалист заметила, что я пропускаю некоторую часть забегов моих партнёров по команде. А я этого не замечал и не чувствовал. В связи с этим я много работал над расширением своего кругозора, благодаря чему смог увидеть всю ширину поля», — сказал Гиггз в интервью The Coaches' Voice.
- 19 ноября 2019
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