Кьеза: сборная Италии получает наслаждение от своей игры

Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал победу своей команды в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Армении (9:1).
«Я рад, что забил свой первый гол за сборную, но прежде всего доволен выступлением команды и тем фактом, что мы искренне наслаждаемся нашей игрой. Нам приносят удовольствие матчи, мы наслаждаемся тренировками, мне приятно быть в сборной. Роберто Манчини заразил нас энтузиазмом с первого дня, он сказал нам, что мы сильная национальная команда, и мы доказываем это на поле.
Тренер попросил меня постоянно двигаться, быть уверенным в себе, врываться в свободные зоны и открываться для получения передач. Я просто делаю то, что просит тренер.
У меня особенные ощущения после первого гола за сборную. Но мне предстоит ещё многое сделать, чтобы заработать место в составе на чемпионате Европы", — приводит слова Кьезы Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
- 19 ноября 2019
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