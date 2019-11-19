«Ювентус» и «Интер» проявляют интерес к Смоллингу

Арендованный «Ромой» защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere della Sera.

Как сообщает источник, англичанин впечатлил ведущие итальянские клубы своими выступлениями в Серии А. Однако ранее«Рома» уже выразила своё желание подписать защитника на постоянной основе. «Манчестер Юнайтед» планирует выручить за Криса Смоллинга не менее € 18 млн, и руководство итальянского клуба планирует удовлетворить желание английского клуба, чтобы предотвратить попытки других клубов купить игрока.

В настоящий момент «Рома» находится на шестом месте в итальянском чемпионате, а потенциальный переход в «Ювентус» или «Интер» гарантирует игроку участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.