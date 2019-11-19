«Ювентус» и «Интер» проявляют интерес к Смоллингу

Арендованный «Ромой» защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг попал в сферу интересов «Ювентуса» и «Интера». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Corriere della Sera.
Как сообщает источник, англичанин впечатлил ведущие итальянские клубы своими выступлениями в Серии А. Однако ранее«Рома» уже выразила своё желание подписать защитника на постоянной основе. «Манчестер Юнайтед» планирует выручить за Криса Смоллинга не менее € 18 млн, и руководство итальянского клуба планирует удовлетворить желание английского клуба, чтобы предотвратить попытки других клубов купить игрока.
В настоящий момент «Рома» находится на шестом месте в итальянском чемпионате, а потенциальный переход в «Ювентус» или «Интер» гарантирует игроку участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
- 19 ноября 2019
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