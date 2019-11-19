Гончаренко: во втором тайме матча со СКА мы могли действовать острее

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу команды в товарищеском матче с ростовским СКА (5:1).
«Наша задача, как всегда, заключалась в том, чтобы дать игровую практику футболистам, которые её получают меньше. Они её получили. Великолепное поле для такой поры. Если в первом тайме, где мы хорошо сыграли по счёту, был Дзагоев, который придавал стройности и осмысленности нашим атакам, то во втором опорные полузащитники не смогли в должной мере вести игру. Крупный счёт, болельщикам не было скучно, но после перерыва могли действовать острее. В простых ситуациях теряли мяч и в центре поля, и в полуфланговых зонах, поэтому игра шла без того ритма, который нам нужен. Это можно понять, потому что основная задача данной группы футболистов – получить игровую практику.
Мы даже не говорили, как действует СКА, отталкивались от своей игры. Если соперник позволяет нам забирать мячи на его половине поля и хорошо прессинговать, мы это делаем», — приводит слова Гончаренко официальный сайт клуба.
- 19 ноября 2019
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