Мирабелли: если «Наполи» купит Кессье — это будет сделка века

Бывший спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли поделился мнением о полузащитнике клуба Франке Кессье.
«Кессье — один из самых сильных и важных игроков в чемпионате Италии на данный момент. Он молод, очень силён физически и экстраординарен. К каждому игроку нужен свой подход. Сейчас в «Милане» он буквально страдает, и я очень хочу, чтобы его подписал «Наполи». Это будет сделка века.
Спортивный директор «Наполи» — знаток футбола. Он должен понимать, что любой клуб, который подпишет Кессье, оформит великолепную сделку. У этого футболиста нет недостатков», — приводит слова Мирабелли Goal со ссылкой на Radio Marte.
«Милан» и «Наполи» проведут очный матч 23 ноября в рамках Серии А. Неаполитанский клуб располагается на 7-м месте в чемпионате Италии, а подопечные Стефано Пиоли занимают 14-е место в турнирной таблице.
- 19 ноября 2019
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