Дзюба: есть желание стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Нападающий сборной России Артём Дзюба рассказал, что он хочет обойти Александра Кержакова и стать лучшим бомбардиром в истории российской национальной команды.
«Если скажу нет, наверное, слукавлю. Такие мысли есть. Имея возможность оставить какой-то след в российской истории, конечно, хочется ею воспользоваться. Постараюсь это сделать. Уже сказал всем игрокам: „Дайте мне забить семь мячей, и я перестану вас всех здесь мучить“. В любом случае командный результат превыше всего. Но по возможности я буду приближаться и приближаться. Семь мячей вроде бы мало, но и не совсем рядом. Желание есть. Посмотрим, как всё будет», — приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.
В настоящий момент Дзюба занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. На счету форварда 24 гола в 40 матчах. Больше него забили только Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30).
- 19 ноября 2019
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